Llevará Municipio “Megapatio de mi Casa” a colonias Campesina Nueva y Alfredo Chávez.

Destilichadero, ectodesparasitación y vacunación antirrábica para animales, y más durante este lunes y martes.

El Gobierno Municipal, llevará el programa “Megapatio de mi Casa” este lunes 19 y martes 20 de enero en las colonias Campesina Nueva y Alfredo Chávez, donde se realizarán acciones integrales para el cuidado de la salud pública y animal.

Lo anterior en un esfuerzo del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos Municipales y la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, así como la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado.

En este periodo se realizará la ectodesparasitación, el cual elimina parásitos de mascotas, visitando casa por casa en todo el cuadrante, así como la aplicación de cerco sanitario.

También, se instalarán dos contenedores de Destilichadero, uno en la colonia Campesina Nueva, entre las calles Girasoles y Miguelitos, y otro en la colonia Alfredo Chávez, en la intersección de Francisco I. Madero y 16 de Septiembre.

Asimismo, se colocarán puestos de vacunación antirrábica donde también se realizará la entrega de cartillas y el registro de mascotas, estos estarán en la colonia Alfredo Chávez, en Francisco I. Madero y 16 de Septiembre, y en la colonia Campesina Nueva, en las calles Miguelitos y Azahares.

Durante el desarrollo de estas acciones, la Secretaría de Salud del Distrito 1 compartirá información sobre los casos positivos registrados en el municipio y colaborará en la logística del operativo. Asimismo, policías municipales cuidarán a las familias mientras se desarrollan dichas actividades.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de acercar programas preventivos a las colonias, promoviendo la participación ciudadana y el cuidado de la salud y el entorno familiar.