Mesa del rincón

Don Ricardo Salinas Pliego,

Tío Richi,

Ricardo:

No tienes el gusto de conocerme, pero no importa. Yo sí sé quién eres.Pa no hacerte el cuento largo, como los abonos chiquitos de tus deudores, y el crédito fiscal que llevas años sin pagar, quisiera pedirte humildemente que ya dejes el buró de crédito hacendario.

Como diría mi jefita (QEPD), te lo pido emputecidamente, bueno, en realidad decía encarecidamente; “no seas brocha”, ya paga lo que debes. Tu eres el único de los grandes que aún debe.

Yo sé que Chente fax dio chance de que los grandes consorcios mecsicanos reinvirtieran sus ganancias para generar más empleo, y así lo hicieron muchos, no pagar por años el ISR. CaldeRon también hizo quiebre de torero para que siguieran en esa dinámica.

Él no fue el presidente del empleo como dijo que sería, pero tampoco los más adinerados de este país hicieron lo propio; lo que sí, es que el poder adquisitivo de la clase trabajadora, mucha de la cual se emplea en negocios como los tuyos, disminuyó.Peña, ja, Peña es otro largartón que se pasó de tueste.

¿No sé si recuerdes que se le acusaba de ser el presidente más corrupto?, de hecho, la campaña del mesías tumbapato se basó en eso.

El caso es que también pateó el bote de más de 240 mil millones de pesos de créditos fiscales. Ya que transcurrieron dos décadas de aquellas facilidades a las fortunas más chonchas de México, llegó el momento de pagar.

La corte chaira, como buenos cortesanos te dieron palo y ordenaron que pagues.Yo creo que, si andas alborotando a la pipol para que te apoyen como candidato a la grande, es bueno que prediques con el ejemplo y pagues los impuestos que le debes al fisco.

Confieso que ni tu ni el régimen ogt que tenemos son santos de mi devoción, pero paga lo que debes y toma chocolate, bienestar si te apetece. Hazlo por piedad, esa lana se quiere para seguir subsidiando las grandes obras del régimen, que no valen madre, sin embargo, hay que darles de tragar a tus colegas magnates de la sedeña y la marina que administran los flamantes trenes y aeropuertos de la república chavista de mugrena (RCHM). Te lo pido por favor, con el mismo sentimiento que canta Juanga esa rola.

Si lo haces, prométote comprar a crédito una plancha en Elektra y pagarla poco a poquito, como el abasto de medicamentos que recién anunció aquella, la científica.

Ahí te encargo.

Con cariño, Manny.