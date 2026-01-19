Jueces deben validar aseguramiento de bienes: Fiscal

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, señaló que las Fiscalías deben contar con mecanismos de control en todas sus actuaciones, entre ellos la obligación de acudir ante el Poder Judicial para solicitar autorización cuando se pretenda realizar el aseguramiento de bienes presuntamente relacionados con un delito.

Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la posibilidad de que el Ministerio Público pueda efectuar aseguramientos como medida precautoria sin la autorización de un juez de control, bajo el argumento de que solo se generarían afectaciones provisionales y que los bienes serían devueltos a sus propietarios si no se comprueba su relación con algún ilícito.

Al respecto, Jáuregui Moreno manifestó su desacuerdo con dicha postura y advirtió que permitir actuaciones sin control judicial podría vulnerar derechos fundamentales.

Sostuvo que, aunque el requisito de solicitar autorización puede en ocasiones dificultar o retrasar las investigaciones, resulta indispensable para preservar las garantías ciudadanas.Indicó que las autoridades encargadas de la persecución del delito no pueden actuar de manera unilateral, ya que el control judicial es una pieza clave del sistema de justicia en México.

Subrayó que corresponde a los jueces de control revisar y autorizar cateos, aseguramientos y cualquier otro tipo de intervención, como una forma de asegurar legalidad y transparencia en los procedimientos.

El fiscal enfatizó que acudir ante un juez para justificar órdenes y actuaciones no solo fortalece el Estado de derecho, sino que brinda certeza tanto a las víctimas como a los ciudadanos en general, al evitar abusos de autoridad.

Finalmente, reiteró que, si bien estos controles implican mayor esfuerzo operativo para las Fiscalías, representan una garantía ineludible para la protección de los derechos y libertades de la población.