Detienen en Hidalgo a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

fuente:unotv

En el estado de Hidalgo, autoridades federales detuvieron a uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), como resultado de una operación conjunta y de la colaboración binacional entre México y Estados Unidos.

La detención se realizó en el municipio de Pachuca y contó con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

El sujeto cuenta con una notificación roja emitida por INTERPOL y es requerido por autoridades del estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, por diversos delitos graves.

Delitos por los que era buscado en Estados Unidos

De acuerdo con la información oficial, el detenido está vinculado con el homicidio de una mujer ocurrido en 2016 en Carolina del Norte. Además, es requerido por los delitos de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.