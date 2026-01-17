Delcy Rodríguez, en el radar de la DEA desde 2018

fuente: CNN

La vicepresidenta venezolana y actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, fue investigada durante años por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y llegó a ser catalogada en 2022 como un “objetivo prioritario”, de acuerdo con información de The Associated Press (AP).

La revelación surge en un momento clave, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la captura de Nicolás Maduro para enfrentar cargos por narcotráfico y presentara a Rodríguez como una figura central para estabilizar Venezuela tras años de crisis política, corrupción y colapso económico.

Sin embargo, según la investigación de AP, basada en documentos y testimonios, antes de asumir la presidencia interina a inicios de este mes, Rodríguez ya se encontraba bajo una intensa vigilancia de agencias estadounidenses.

Archivos de inteligencia y señalamientos desde 2018

De acuerdo con los registros revisados por AP, la DEA mantiene un expediente de inteligencia sobre Delcy Rodríguez que se remonta al menos a 2018, en el que se documentan vínculos, contactos y acusaciones que van desde narcotráfico hasta contrabando de oro.