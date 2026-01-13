Trump califica el T-MEC como “irrelevante”

fuente: unotv

No tiene ninguna ‍ventaja real, es irrelevante”, afirmó Donald Trump acerca del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al expresar que el acuerdo comercial carece de impacto para Estados Unidos y que no representa beneficios para su país.

El presidente señaló que, a pesar de que Canadá está interesado en mantener vigente el tratado, su nación no lo necesita.

Trump realizó estas declaraciones este martes, 13 de enero de 2026.

Estas declaraciones suceden un día después de la llamada que sostuvo el mandatario estadounidense con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer el diálogo bilateral.

La mandataria expresó que fue ella la que tomó la iniciativa para la conversación donde el tema principal fue la seguridad en ambos países, en un marco donde Trump ha asegurado que podría ayudar con el narcotráfico en el país con una intervención militar.