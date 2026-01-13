Convocan crear o renovar los comités deportivos

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), publicó la convocatoria para la renovación o nueva creación de Comités Deportivos Municipales a fin de impulsar de manera organizada y coordinada la actividad deportiva y actividad física.

Los comités deportivos municipales son organismos de la sociedad civil organizada que impulsan y promueven las disciplinas deportivas y actividad física, bajo un esquema de calendarización de actividades anuales a fin de participar en eventos oficiales.

El registro de interesados se desarrollará del 12 al 23 de enero del presente año, en las instalaciones de la Subdirección de Deporte Popular del IMCFD, en planta alta del Centro Deportivo Tricentenario, avenida Homero número 330, Complejo Industrial Chihuahua.

La convocatoria se podrá consulta a través de la página del Municipio de Chihuahua https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias donde podrán descargar los formatos de registro.

El director del IMCFD, Juan José Abdo destacó que en el 2025 incrementó a 63 comités deportivos municipales ante la gran actividad deportiva que se practica en el municipio de Chihuahua, entre ellos deportes para personas con discapacidad como el beisbol, porras, powerchair football, además de jiu jitsu, ráquetbol, fresbee, escalada y parkour.Resaltó que como Gobierno Municipal es relevante contar con estos organismos de colaboración para seguir trabajando en equipo como lo ha mostrado el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla.

La creación de un comité deportivo municipal deberá estar integrada por seis personas además de contar con una mesa directiva con los perfiles de una presidencia, secretaría, tesorería y dos vocalías (opcionales). Para mayores informes se podrán comunicar al teléfono 072 extensión 2549, 2513 o a través de la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte: www.facebook.com/imcfd.