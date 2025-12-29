León XIV clama contra la “plaga” de los juegos de apuestas.

DW actualidad

El Papa alerta ante la asociación de municipios italianos del “fuerte aumento” de los juegos de azar, que arruinan a “tantas familias”.

El papa León XIV ha alertado este lunes (29.12.2025) del “fuerte aumento” de los juegos de apuestas, en una audiencia en el Vaticano con la Asociación Nacional de Municipios Italianos (ANCI). “Lamentablemente nuestras ciudades conocen formas de marginalidad, violencia y soledad que exigen ser afrontadas. Quisiera indicar en particular la plaga de los juegos de azar que arruina a tantas familias”, advirtió ante los alcaldes y alcaldesas del país.

León XIV, que el pasado jueves celebró su primera misa de Navidad en el Vaticano, señaló que las estadísticas registran “un fuerte aumento” de este fenómeno en los últimos años y, citando el informe anual que lleva a cabo Cáritas, “se trata de un grave problema educativo, de salud mental y de confianza social”. Y describió el problema como una de las muchas formas que adopta la “soledad”, a la que instó a combatir desde las administraciones públicas.

Citando a Don Primo Mazzolari, sacerdote católico italiano del siglo veinte y activista social, el Papa destacó que Italia “no sólo necesita alcantarillas, casas, carreteras, acueductos y aceras”, sino también “una manera de sentir, de vivir, una manera de mirarnos unos a otros y una manera de unirnos como hermanos y hermanas”.

La soledad, el abandono social y el “grito silencioso” de los pobres

Por otro lado, también lamentó otros males padecidos dentro de las ciudades italianas, como “los problemas psicológicos, las depresiones, la pobreza cultural o espiritual o el abandono social” o, también, el “grito silencioso” de los pobres. Todas estas son, a su parecer, “señales que indican cuánto se necesita la esperanza” en el mundo contemporáneo.

“Para testimoniarla eficazmente, la política está llamada a tejer relaciones auténticamente humanas entre ciudadanos promoviendo la paz social”, instó. León XIV recordó a los dirigentes de la ANCI que “la cohesión social y la armonía cívica exigen en primer lugar la escucha de los más débiles y pobres” porque “sin ese compromiso la democracia se atrofia, se convierte en sólo un nombre, una formalidad”, avisó, parafraseando un discurso del papa Francisco de 2016.

“Tened el valor de ofrecer esperanza a la gente, proyectando juntos el mejor futuro para vuestros territorios”, terminó ante los regidores, a quienes también recordó otros retos como la crisis demográfica, la contaminación, la soledad de los ancianos, los conflictos sociales o los “apuros” de familias y jóvenes.

lgc (efe, vaticano news)