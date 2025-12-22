El cuarto Rey Mago eres tú: Bomberos continúan colecta de juguetes hasta el 4 de enero.

En esta época navideña, el H. Cuerpo de Bomberos y Rescate del Municipio de Chihuahua mantiene viva una de sus tradiciones más nobles y solidarias: la Colecta Anual de Juguetes, cuyo objetivo es llevar sonrisas y momentos de alegría a niñas y niños de las colonias más alejadas del municipio.

Como cada año, la colecta dio inicio en los primeros días de diciembre y concluirá el próximo 4 de enero, para que los juguetes puedan entregarse a tiempo durante la celebración del Día de Reyes. En este periodo, la ciudadanía tiene la oportunidad de sumarse donando juguetes nuevos o de medio uso, siempre que se encuentren en buen estado.

La edición 2025 de esta iniciativa lleva por nombre “El cuarto Rey Mago eres tú”, un llamado a la solidaridad que ha tenido una respuesta positiva por parte de la comunidad. Actualmente las ocho estaciones de Bomberos del municipio están recibiendo principalmente juguetes de medio uso que, sin duda, habrán de dibujar una sonrisa en el rostro de quienes los reciban, y que en muchos casos representan el único regalo que tendrán en esta temporada.

La estación número 7, ubicada en la zona de El Reliz sobre la prolongación de la avenida Teófilo Borunda, fue designada como centro de acopio, donde se concentran las donaciones provenientes de las demás estaciones. Entre los artículos recibidos se encuentran bicicletas, triciclos, patines, muñecas, peluches y pelotas, entre otros.

Esta colecta no solo representa un acto de generosidad, sino también una tradición con historia. De acuerdo con el inspector Ramón Verduzco, bombero retirado, su origen se remonta a la década de 1930, cuando un jefe de la corporación impulsó por primera vez esta iniciativa tras conocer experiencias similares en otras ciudades.

Se trata del comandante Salvador Cobos Huerta, quien asumió como jefe del H. Cuerpo de Bomberos de Chihuahua el 12 de mayo de 1936, luego de haber formado parte de la corporación de Ciudad Juárez, y quien sembró una tradición que, casi nueve décadas después, continúa uniendo a los bomberos y a la ciudadanía en torno a la solidaridad.