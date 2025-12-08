Proyectarán dos películas navideñas este 14 de diciembre en el Cine del Rejón: Municipio

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a disfrutar de la cartelera especial de diciembre en el Cine del Rejón, un espacio que acerca el cine a la comunidad de manera gratuita y en un entorno accesible y familiar.

Este 14 de diciembre, el Cine del Rejón proyectará dos grandes clásicos de la temporada: “Los Fantasmas de Scrooge”, que iniciará a las 5:00 pm y “El Grinch”, programada a las 7:00 pm, ambas ideales para disfrutar en familia y vivir el espíritu navideño en un ambiente comunitario.

Las funciones se realizarán en las instalaciones del Cine del Rejón, dentro del Parque Metropolitano Tres Presas. La entrada es completamente libre; sin embargo, el acceso es con cupo limitado, por lo que se invita al público a llegar con anticipación para asegurar su lugar.

Con esta programación especial, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de generar espacios para el encuentro comunitario, promover actividades culturales accesibles y brindar opciones de entretenimiento para todas las edades durante la temporada decembrina.