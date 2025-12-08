Presenta FICOSEC denuncia en la ASE por fraude de organización civil



Luego de un análisis meticuloso en el cruce de información sobre la operatividad e

implementación de los proyectos financiados por FICOSEC y otros donantes se

encontraron una serie de irregularidades relacionadas al pago duplicado de 372

facturas por el mismo concepto a cargo de la Red de Cohesión y Participación

Social, A.C., las cuales suman en total 2.7 millones de pesos.



Lo anterior refiere a un daño patrimonial al recurso generado a través de la

sobretasa al Impuesto Sobre Nómina (ISN) aportado por el sector empresarial del

estado de Chihuahua tanto para el desarrollo de proyectos que atienden a ejes

estratégicos específicos en prevención, seguridad y justicia, como los relacionados

a la salud, educación y desarrollo humano.



Las inconsistencias encontradas en este análisis refieren a la comprobación de

gastos durante el periodo noviembre de 2024 a julio de 2025, en donde se

observaron facturas idénticas en folio fiscal, RFC y concepto hasta en tres proyectos

diferentes y de distintos financiadores, lo que motivó a FICOSEC, en un primer

momento, a entrevistarse con el personal administrativo, con la titular de la Dirección

y el Presidente del Consejo Directivo de la asociación en cuestión, con la finalidad

de que se aclarara la situación y entregaran los asientos contables y comprobantes

de egresos para determinar el costo real de las facturas y corroborar la duplicidad

de cobro a los diferentes donantes.



Cabe señalar que las facturas localizadas con esta malversación de recursos

refieren a conceptos sobre el pago de honorarios al personal contratado de manera

externa, como al mismo personal de la organización que recibía una remuneración

de hasta dos jornadas laborales pagadas con contratos de tiempo parcial y, a su

vez, de tiempo completo.



Al no encontrar una respuesta favorable y de acuerdo con el Comité Técnico del

Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, quien solicitó un

informe detallado sobre un plan de acción en donde se les pedía la explicación de:

Un reconocimiento formal de la duplicidad de pagos efectuados.

La cuantificación exacta del monto cobrado indebidamente a los

donantes, tanto de los hallazgos más recientes como de los años

anteriores en donde han recibido financiamiento.

Un plan de resarcimiento inmediato de la reintegración de los fondos.

La identificación del personal responsable en el desvirtúo de los recursos

y las acciones que la organización tomará contra quienes resulten

responsables.

El Comité Técnico del Fideicomiso tomó la decisión de acudir ante la Auditoría

Superior del Estado (ASE) por ser la autoridad encargada de la fiscalización de

recursos públicos ya que la sobretasa empresarial es recaudada por la Secretaría

de Hacienda del estado de Chihuahua; además de presentar la denuncia

correspondiente ante la Fiscalía General del Estado argumentando el posible delito

de fraude por el uso indebido de estos recursos.

Por lo anterior y en estricto apego a la responsabilidad fiduciaria que tiene el Comité

Técnico del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC),

que tiene por consigna velar por la correcta ejecución de los recursos, su cuidado y

el seguimiento de la inversión social que se logra por las aportaciones del sector

empresarial en el estado de Chihuahua y la recaudación que de las mismas se hace

y entrega puntualmente la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, se

consideró emprender estas medidas para que las autoridades correspondientes

determinen las responsabilidades penales y administrativas a las personas que

resulten responsables.