Refuerzan Ichijuv y Conalep atención a la salud mental del alumnado con consultorios ChidaMente.

Habilitan ocho consultorios y dos extensiones de apoyo psicológico gratuito, para jóvenes de cinco municipios.

El Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) inauguraron ocho consultorios del programa ChidaMente, en igual número de planteles ubicados en cinco municipios.

En estas nuevas instalaciones se brindará atención psicológica gratuita a jóvenes, a través de profesionales que les darán acompañamiento oportuno, con una perspectiva que garantiza servicios acordes a sus necesidades.

Los consultorios se ubican en tres planteles de Ciudad Juárez, dos en Chihuahua capital y uno en Cuauhtémoc, Parral y Delicias. Cada espacio fue acondicionado por el Ichijuv para generar un lugar seguro, confidencial y accesible para las y los estudiantes.

ChidaMente es un programa de terapia psicológica gratuita dirigido a jóvenes de 12 a 29 años, con presencia en todo el estado mediante atención presencial y virtual, lo que permite ampliar el acceso a servicios de salud mental.

Actualmente operan nueve consultorios físicos y un equipo de doce psicólogas que brinda atención presencial y en línea, además de los nuevos espacios inaugurados.

Cualquier joven del estado que requiera atención puede registrarse en el enlace bit.ly/ChidaMente para recibir sesiones sin costo.

La atención en los planteles está a cargo de psicólogas que brindan orientación y seguimiento, servicios que se formalizaron mediante la firma del convenio de colaboración entre ambas instituciones.

Durante el evento se llevó a cabo la presentación del programa y se hizo un recorrido por los consultorios habilitados.

“El bienestar emocional de nuestros estudiantes es una prioridad. Con estos consultorios damos un paso firme para acompañarlos de manera profesional en los retos que enfrentan día a día. Celebramos esta alianza con el Ichijuv, que fortalece la formación integral que ofrecemos”, dijo el director estatal del Conalep, Omar Bazán.

La directora general del Ichijuv, Fernanda Martínez Quintero expresó que, con estos nuevos consultorios en los planteles, se acercan los servicios de salud mental a donde más se necesitan y agradeció al Conalep por abrir sus puertas y apostar por el bienestar de las juventudes.