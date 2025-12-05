Distribuye Secretaría de Hacienda placas metálicas a las recaudaciones de Juárez y Chihuahua.

La Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado informa que las recaudaciones de Rentas de

Ciudad Juárez y Chihuahua ya cuentan con placas metálicas.

Por lo anterior, se invita a las y los contribuyentes que cuentan con placas de cartón a que acudan a los módulos para realizar el canje correspondiente.

Para realizar el cambio es importante que presenten el tarjetón que les fue entregado de manera provisional.

La dependencia recuerda a la población que durante el mes diciembre pueden aprovechar los beneficios del programa Borrón y Cuenta Nueva, con hasta un 80 por ciento de descuento en recargos vehiculares.

La administración estatal trabaja de manera permanente para facilitar trámites y brindar a la ciudadanía servicios ágiles, oportunos y eficientes.