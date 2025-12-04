Invita Municipio a vivir una “Navidad de Pelos” y brindar un hogar a perritos rescatados.

Habrá un Desfile de Adopciones donde podrán conocer los perritos resguardados.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, invita a la comunidad de Chihuahua Capital a participar en “Navidad de Pelos 2025”, evento que une convivencia y la oportunidad de darles un hogar a los perritos rescatados que hoy esperan una familia.

Se realizará el viernes 5 de diciembre, de 5:00 a 9:00 de la tarde, en el Polideportivo Luis H. Álvarez, ubicado en Monte Perdido y Monte Naranjo, Quintas Carolinas, frente a las canchas de pádel. La invitación es abierta a todas las familias y personas amantes de los peluditos, quienes podrán disfrutar de un ambiente cercano, seguro y lleno de actividades especiales.

El corazón de esta celebración es el Desfile de Adopciones, donde la ciudadanía podrá conocer a los peluditos que han sido resguardados por la Coordinación y que están listos para iniciar una nueva vida.

Además de promover la adopción, el evento busca apoyar a los refugios durante la temporada invernal mediante la donación de cobijas, un gesto que representa calor y protección para cientos de animalitos que dependen del cuidado comunitario.

El evento contará con:

Foto navideña con Santa y tu peludito.

Concurso de disfraces.

Desfile de adopciones.

Exposición de productos para mascotas.

Elotes, churros y chocolate caliente de cortesía para todas y todos.

En el Concurso de Disfraces, la regla principal será que el animalito de compañía participe disfrazado; y si sus cuidadores desean acompañarlo también caracterizados, será aún mejor para crear un ambiente festivo y familiar. Se premiará a los tres primeros lugares con apoyos económicos canjeables por servicios, consultas, estética, artículos, juguetes, alimentos y más:

1er lugar – 3 mil pesos.

2do lugar – 2 mil pesos.

3er lugar – mil pesos.

“Navidad de Pelos” es una invitación a abrir el corazón, a conocer a quienes han sido rescatados y necesitan un hogar, y a compartir un gesto cálido con los refugios mediante la donación de cobijas. Cada persona que asista puede marcar la diferencia: una adopción cambia una vida para siempre.

La Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal agradece a las familias que siempre responden con cariño y reitera su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la protección animal en Chihuahua Capital.