Avanza Segunda Jornada Anticorrupción con enfoque en ética policial y servicio público.

Esta agenda es impulsada por el Gobierno Municipal para desarrollar una administración más honesta y eficaz.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Órgano Interno de Control, continúa este jueves con las actividades de la Segunda Jornada Anticorrupción, con una agenda dividida en dos ejes: ética policial y fortalecimiento del servicio público.

Durante la mañana se desarrollan actividades enfocadas en el sistema disciplinario y la ética policial, mientras que por la tarde se realizan conferencias y capacitaciones dirigidas a Órganos Internos de Control, orientadas a reforzar la legalidad y la rendición de cuentas.

Para consultar la agenda completa o realizar el registro, se puede ingresar al siguiente enlace: bit.ly/48xS02D.