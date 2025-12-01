Continúa DIF Municipal entregando donaciones de “Abrigos que abrazan’ en zonas urbanas y rurales de Chihuahua.

El Gobierno Municipal, a través del DIF, continúa la entrega de chamarras nuevas mediante la campaña “Abrigos que abrazan”, encabezada por la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas.

En días recientes se han otorgado prendas a familias de la zona rural, incluyendo comunidades como Ejido Ocampo y Ciénega de Ortiz, así como a niñas y niños de zonas vulnerables de la capital.

Las donaciones de chamarras nuevas se recibirán hasta el viernes 19 de diciembre en las oficinas del DIF Municipal (Calle Carbonel No. 4106, colonia San Felipe V Etapa) y en los centros comunitarios del DIF, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. La meta de esta campaña es reunir 7 mil 800 chamarras para apoyar a quienes más lo necesitan.