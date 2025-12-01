HomeFarandulaAbuelitas de los Club del Abuelo del Municipio desfilan en el Concurso de Reciclaje 2025.
Farandula

Abuelitas de los Club del Abuelo del Municipio desfilan en el Concurso de Reciclaje 2025.

La redacciónabuelitasConcurso de reciclaje

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, celebró el “Concurso de Reciclaje 2025” para Clubes del Abuelo, un evento que reunió talento, creatividad y un firme compromiso con el cuidado del medio ambiente.

El Teatro de la Ciudad se llenó de aplausos mientras las participantes desfilaron con prendas elaboradas a partir de materiales reciclados. Con paso firme, entusiasmo y un inigualable carisma, las abuelitas modelaron diseños creados con cartón, plástico, papel y otros materiales recuperados, demostrando que el reciclaje también puede convertirse en arte, moda y expresión personal.

Durante la pasarela, cada Club del Abuelo presentó hasta tres atuendos, explicando los materiales utilizados y el tiempo invertido en su confección. El jurado evaluó la originalidad, el diseño y el proceso creativo, destacando el gran trabajo y dedicación de todas las participantes.

Al finalizar el desfile, se reconoció a los clubes ganadores:

1er. Lugar: Amor y Fe, con 5 mil pesos.
2do. Lugar: Felipa Ángeles, con 3 mil pesos.
3er. Lugar: Un nuevo día, con 2 mil pesos.

Además, se premió 11 clubs más: Genaro Vázquez, Sembrando amistad, Girasoles IV, Granjas Cerro Grande, Belleza Eterna, Mano Amiga, Satélite, Años Dorados, Dinastía Moderna, Alfredo Chávez y Jardín de Girasoles, con 1 mil pesos.

Para más información sobre estas actividades, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 072 o al 614-200-48-00, extensión 6510, con línea directa al Departamento del Club del Abuelo, en un horario de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas, y viernes de 8:30 a 14:00 horas.

También pueden acudir directamente a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicada en la avenida Juárez y calle Segunda número 4 de la Zona Centro, en los mismos horarios de atención.

Tags :abuelitasConcurso de reciclaje