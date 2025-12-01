Abuelitas de los Club del Abuelo del Municipio desfilan en el Concurso de Reciclaje 2025.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, celebró el “Concurso de Reciclaje 2025” para Clubes del Abuelo, un evento que reunió talento, creatividad y un firme compromiso con el cuidado del medio ambiente.

El Teatro de la Ciudad se llenó de aplausos mientras las participantes desfilaron con prendas elaboradas a partir de materiales reciclados. Con paso firme, entusiasmo y un inigualable carisma, las abuelitas modelaron diseños creados con cartón, plástico, papel y otros materiales recuperados, demostrando que el reciclaje también puede convertirse en arte, moda y expresión personal.

Durante la pasarela, cada Club del Abuelo presentó hasta tres atuendos, explicando los materiales utilizados y el tiempo invertido en su confección. El jurado evaluó la originalidad, el diseño y el proceso creativo, destacando el gran trabajo y dedicación de todas las participantes.

Al finalizar el desfile, se reconoció a los clubes ganadores:

1er. Lugar: Amor y Fe, con 5 mil pesos.

2do. Lugar: Felipa Ángeles, con 3 mil pesos.

3er. Lugar: Un nuevo día, con 2 mil pesos.

Además, se premió 11 clubs más: Genaro Vázquez, Sembrando amistad, Girasoles IV, Granjas Cerro Grande, Belleza Eterna, Mano Amiga, Satélite, Años Dorados, Dinastía Moderna, Alfredo Chávez y Jardín de Girasoles, con 1 mil pesos.

Para más información sobre estas actividades, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 072 o al 614-200-48-00, extensión 6510, con línea directa al Departamento del Club del Abuelo, en un horario de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas, y viernes de 8:30 a 14:00 horas.

También pueden acudir directamente a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicada en la avenida Juárez y calle Segunda número 4 de la Zona Centro, en los mismos horarios de atención.