¿Vuelos cancelados? Estas son las aerolíneas que advierten retrasos por falla de software.

Por Ian Ballardo

Las aerolíneas mexicanas ajustan itinerarios y advierten afectaciones mientras esperan lineamientos para reactivar su flota.

Las aerolíneas de México y otras partes del mundo enfrentan afectaciones operativas luego de que Airbus ordenó actualizar de manera obligatoria el software de los aviones de la familia A320, una de las más utilizadas en rutas comerciales.

La medida provocó que usuarios en redes sociales manifestaran preocupación por posibles cancelaciones de última hora. Las aerolíneas reiteraron que la seguridad de los pasajeros y tripulaciones sigue siendo su máxima prioridad y que continuarán informando conforme avance el proceso de actualización.

Aerolíneas afectadas

En México, Viva Aerobus y Volaris confirmaron la recepción de la notificación oficial —conocida como AOT (Alert Operators Transmission)— emitida por Airbus y respaldada por una Directiva de Aeronavegabilidad de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), autoridad que regula al fabricante.

En otros países, como Colombia, Volaris también informó que gran parte de su flota deberá permanecer en tierra al llegar a sus bases de mantenimiento. Aunque no se especifica cuántas aeronaves son afectadas en México, Avianca señaló que la actualización impacta a más del 70% de su flota.

De acuerdo con las aerolíneas, la actualización de software deberá realizarse antes de que los aviones puedan retomar operaciones normales. Sin embargo, la duración del proceso aún es incierta. Viva Aerobus reconoció que el periodo en tierra “aún no se ha definido”, mientras que Volaris anticipó afectaciones durante las próximas 48 a 72 horas.

En contraste, Avianca prevé disrupciones “significativas” durante al menos 10 días y decidió cerrar ventas hasta el 8 de diciembre para evitar un mayor impacto. Las empresas señalaron que se presentarán cancelaciones y retrasos, aunque todavía no se ha detallado cuántos vuelos serán modificados.

Volaris informó que actualizará itinerarios en tiempo real a través de sus canales digitales. Por otro lado, Viva Aerobus indicó que notificará directamente a los pasajeros cuyos planes se vean afectados.