Anuncia Subsecretaría de Transporte modificaciones en rutas con motivo del Encendido del Árbol.
- Este lunes 1 de diciembre los recorridos del centro de la ciudad cambiarán, desde las 3 de la tarde hasta concluir el evento
La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte, informa las modificaciones temporales que ocurrirán en distintas rutas con motivo del tradicional Encendido del Árbol Navideño 2025, este 1 de diciembre, cuando se cerrarán las avenidas principales del primer cuadro de la ciudad.
MODIFICACIÓN EN RUTAS DE NORTE A CENTRO
AUXILIAR PISTOLAS MENESES
• La ruta circula por avenida Colón rumbo al centro, continúa hasta avenida Juárez y gira a la derecha, sigue hasta calle 27 y da vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a Niños Héroes y da vuelta a la derecha para seguir con su recorrido habitual
RUTA 3- GRANJAS
• Circula por avenida Colón rumbo al centro, sigue hasta Teófilo Borunda Norte y da vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a glorieta de avenida Ocampo y da vuelta a la derecha para subir y tomar la salida hacia Ocampo (gira a la derecha para incorporarse en Ocampo), continúa hasta llegar a Paseo Bolívar y da vuelta a la izquierda, sigue hasta llegar a calle 4ª y da vuelta a la derecha, después continúa hasta llegar a la 20 de Noviembre y da vuelta a la izquierda para seguir con su ruta normal
MÁRMOL
• Circula por avenida Colón rumbo al centro. Al llegar a Teófilo Borunda Norte da vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a glorieta de Ocampo y da vuelta a la derecha para subir y tomar la salida hacia la Ocampo (gira a la derecha para incorporarse en Ocampo). Continúa con su ruta habitual
MODIFICACIÓN EN RUTAS DE ESTE A CENTRO
RAMIRO VALLES, ROSARIO, DALE, KENNEDY, CAMPESINA, SECTOR 3
• Las rutas circulan por Juárez en su ruta normal en sentido este-centro, continúan hasta llegar a calle 27 y dan vuelta a la derecha, siguen hasta Teófilo Borunda Norte y dan vuelta a la izquierda, continúan hasta llegar a glorieta de Ocampo y dan vuelta a la derecha para subir y tomar la salida hacia la Ocampo (giran a la derecha para incorporarse en Ocampo), continúan hasta Niños Héroes y dan vuelta a la derecha para seguir con su recorrido normal
2 DE OCTUBRE
• La ruta circula por avenida Juárez en su ruta normal, continúa hasta calle 27 y da vuelta a la derecha, sigue hasta Teófilo Borunda Norte y da vuelta a la izquierda, continúa hasta llegar a glorieta de avenida Ocampo y da vuelta a la derecha para subir y tomar la salida hacia la Ocampo (gira a la derecha para incorporarse en Ocampo), continúa hasta la Niños Héroes y da vuelta a la izquierda para seguir con su ruta habitual
MODIFICACIÓN EN RUTAS DE SUR A CENTRO
KOMATSU INVERSO, AVENIDA ZARCO, ESPERANZA, MARTÍN LÓPEZ, ZOOTECNIA, PLAN DE AYALA
• Las rutas circulan por Paseo Bolívar en sentido sur-centro hasta llegar a avenida Independencia y dan vuelta a la izquierda, baja por Independencia hasta girar levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo y continúan hasta la calle Julián Carrillo para dar vuelta a la izquierda y seguir con su ruta habitual
KOMATSU DIRECTO
• Circula por Independencia y sigue hasta girar levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo, continúa hasta la calle Julián Carrillo y da vuelta a la izquierda para continuar con su ruta habitual
CIRCUNVALACIÓN 2-BAJA MIRADOR Y CIRCUNVALACIÓN 2-BAJA SALLE
• circulan por 20 de noviembre, al llegar a calle 12 dan vuelta a la izquierda, siguen hasta llegar a Paseo Bolívar y dan vuelta a la derecha, después continúan hasta Independencia y giran a la izquierda, bajan hasta llegar a Niños Héroes y giran a la derecha para continuar con su ruta normal
KENNEDY
• Las rutas circulan por Paseo Bolívar hasta llegar a Independencia y dan vuelta a la izquierda, baja por Independencia hasta girar levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo y da vuelta a la derecha en Niños Héroes, siguen hasta llegar a Colón y da vuelta a la derecha, continúan hasta calle Aldama para girar a la izquierda y seguir con su ruta habitual
MODIFICACIÓN EN RUTAS DE OESTE A CENTRO
DALE, ROSARIO
• Las rutas circulan por bulevar Díaz Ordaz y continúan hasta avenida Niños Héroes donde dan vuelta a la derecha, continúan hasta llegar a avenida Colón y dan vuelta a la derecha para seguir hasta calle Aldama para girar a la izquierda y continuar con su recorrido habitual
MODIFICACIÓN EN RUTAS DE CENTRO A SUR
SANTA ROSA
• La ruta circula por bulevar Díaz Ordaz, gira a la derecha en Niños Héroes y continúa hasta llegar a avenida Ocampo para dar vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a Paseo Bolívar y da vuelta a la izquierda, sigue hasta llegar a calle 4ª para girar a la derecha y seguir con su recorrido habitual