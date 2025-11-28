Reitera Alma Portillo agenda en beneficio de las mujeres en el marco de su Primer Informe.

Presenta legisladora avances en primer año de trabajo, en materia de derechos de las mujeres.

En el marco de la presentación de su Primer Informe de trabajo, la diputada parralense de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo Lerma, reafirmó que la protección y el impulso a los derechos de las mujeres seguirá siendo la prioridad de su agenda legislativa. “Cuidar a las mujeres en todos los sentidos de su vida diaria es y será prioridad en mi actividad legislativa”, aseguró.

Como parte de esta agenda, la legisladora presentó una propuesta para otorgar una exención del Impuesto Sobre la Renta durante el primer año de empleo formal a madres jefas de familia que se reincorporen al mercado laboral, medida que permitiría ampliar las oportunidades económicas para este sector, así como aliviar la carga financiera de sostener una familia.

De la misma manera impulsó una iniciativa con el fin de establecer como agravantes del delito de feminicidio cuando este se cometa en contra de mujeres pertenecientes a pueblos originarios y/o afroamericanos, que están históricamente vulnerados.

Destacan también la iniciativa en materia de fortalecimiento de las atribuciones de los institutos municipales de las mujeres del estado, y la obligatoriedad de conformar una unidad de atención a violencia familiar y de género en las direcciones de seguridad pública del estado, esto como parte de estrategias focalizadas en el fortalecimiento institucional de los ayuntamientos

Afirmó la legisladora que otro gran paso fue la Iniciativa en materia de violencia digital de género, que suma facultades a la autoridad para prevenir la reincidencia de delitos relacionados con la violencia digital y mejorar la protección de las víctimas.

También la iniciativa respecto al reconocimiento constitucional del derecho del cuidado, elemento que considera fundamental, en un entorno donde miles de mujeres chihuahuense están a cargo de otras personas y muchas veces truncan oportunidades laborales o de estudio.

Este esquema busca la corresponsabilidad del estado para impulsar, guarderías, asilos y centros de cuidado para personas con discapacidad al alcance de todas y todos.

Vamos a seguir protegiendo a las mujeres con esta y más iniciativas, porque estoy de lado de cada una de las mujeres del estado, finalizó