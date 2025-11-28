Plaga de chinches obliga a cerrar un famoso cine de París

fuente: excelsior

La prestigiosa Cinemateca Francesa anunció el viernes su cierre temporal debido a una plaga de chinches, tras varios avistamientos de estos insectos que se alimentan de sangre humana, incluido durante una clase magistral con la estrella de Hollywood Sigourney Weaver.

La Cinémathèque, un archivo cinematográfico y cine de renombre internacional, anunció en un comunicado que cerraría sus cuatro salas de proyección durante un mes a partir del viernes.

El cierre temporal, que se produce tras una serie de avistamientos de chinches, debería garantizar a los espectadores “un entorno perfectamente seguro y cómodo”, según el comunicado.

A principios de noviembre, varios espectadores afirmaron haber sido picados por chinches tras una clase magistral con Weaver, conocida por sus papeles en películas como “Alien”. Una persona declaró al diario francés Le Parisien que se habían visto chinches pululando “por los asientos”.

En la Cinémathèque, situada en el este de París, tres salas de proyección están abiertas al público, mientras que la cuarta se utiliza para actividades educativas.

Todos los asientos se desmontarán y se tratarán individualmente con vapor seco a 180 °C varias veces, antes de ser revisados sistemáticamente por perros”, afirmó la institución. Las alfombras recibirán el “mismo nivel” de tratamiento.