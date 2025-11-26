Suspenden hotel de Roberto Palazuelos en Tulum por rentar habitaciones en casi 14 mil pesos.

Publimetro

Por Hugo Maldonado

Profeco expuso abusos alarmantes en los precios

El actor y empresario Roberto Palazuelos está en el ojo del huracán tras la suspensión de su hotel Diamante K, ubicado en la zona turística de Tulum, Quintana Roo. La medida fue ejecutada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante un operativo de verificación que expuso abusos alarmantes en los precios.

La Profeco documentó que las tarifas más altas en el Diamante K se ubicaron entre un 890% y un sorprendente 1,880% por encima de los precios promedio registrados en el centro de Tulum, según el punto de comparación. Como ejemplo de este exceso, el precio máximo de una habitación doble en el complejo de Palazuelos alcanzó los 13,860 pesos.

¿Por qué suspendieron el hotel de Roberto Palazuelos en Tulum?

El operativo, que revisó un total de 29 negocios en Tulum, incluyendo 22 establecimientos en el Parque Jaguar, responde a denuncias previas sobre incrementos injustificados en tarifas de hospedaje. El objetivo de las autoridades es proteger la economía de los consumidores.

La sanción al hotel del “Diamante Negro” no fue la única. La Profeco también suspendió otros complejos de la zona, como Pocna Tulum, Villa Pescadores y Cabañas Playa Condesa.

Además de los precios exorbitantes, las autoridades identificaron múltiples violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Entre ellas, se destacó la falta de exhibición clara de las tarifas, ausencia de términos y condiciones en los servicios, inducción al pago de propinas, falta de comprobantes de hospedaje y la presentación de menús con precios en moneda extranjera o en idiomas distintos al español.

Roberto Palazuelos entre los depredadores de Tulum



Suspende Profeco al hotel Diamante K



Las autoridades hicieron un operativo para revisar 22 establecimientos en la famosa y ahora cara zona de Tulum y encontraron abusos en precios en el Diamante K



Tulum. La Procuraduría… pic.twitter.com/YkYJCe3i6X— José Díaz (@JJDiazMachuca) November 24, 2025

¿Qué ha dicho Roberto Palazuelos acerca de la suspensión del hotel?

Hasta el momento el actor no se ha pronunciado acerca de la suspensión de actividades del hotel.