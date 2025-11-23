Próximo sábado 29 de noviembre concluye convocatoria para el Premio a la Excelencia en el Deporte ‘Teporaca’.

Las y los ganadores obtienen galardón de oro, plata y bronce además de una beca económica durante el 2026.

El próximo sábado 29 de noviembre concluye el plazo para recibir las propuestas de las y los atletas e impulsores deportivos para participar por el Premio Municipal a la Excelencia en el Deporte ‘Teporaca’ en su edición número 39.

Se trata del galardón que otorga el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), en colaboración con la asociación de Cronistas Deportivos ‘Pancho Cano’.

El director del IMCFD, Juan Abdo destacó que se trata de un premio muy importante para la comunidad de deporte del Municipio de Chihuahua y que ha trascendido a nivel nacional, al reconocer a las y los mejores exponentes de las disciplinas y de quienes fomentan la cultura física.

La convocatoria contempla las categorías de atleta no profesional, atleta del deporte adaptado, entrenador/entrenadora, persona adulta mayor, persona que impulsa el deporte, atleta profesional y juez o árbitro.

Asimismo, en la página web www.imcfdchihuahua.com/premioteporaca2025 se encuentra el formato que deberá llenar el postulante en línea, una vez llenado le llegará vía correo electrónico el formato que deberá descargar, imprimir y entregar en físico con el resto de los documentos que marca la convocatoria.

Hasta el sábado 29 de noviembre a las 15:00 horas concluye el plazo para la entrega de postulantes al premio, en las instalaciones del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en avenida Homero #330 Complejo Industrial Chihuahua.

En caso de presentar dudas pueden comunicarse al 072 extensiones 2513 y 2502 o en Facebook del IMCFD.