Informa DIF Municipal dónde acudir por tu apoyo PAAM del 24 al 28 de noviembre.

Para beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor.

El DIF Municipal informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) que podrán acudir por su paquete alimentario del 24 al 28 de noviembre, en los siguientes centros comunitarios:

24 de noviembre:

Aires del Sur, 10:30 horas

25 de noviembre:

Dale, 10:15 horas

Valle de La Madrid, 11:00 horas

Díaz Ordaz, 11:45 horas

Rosario, 12:30 horas

27 de noviembre:

Ranchería Juárez, 12:00 horas

28 de noviembre:

Mármol III, 9:00 horas

Vistas Cerro Grande, 12:00 horas

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario. Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Cabe señalar que este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072 en las extensiones 2232 y 2239.

Para mayores informes, podrán comunicarse a las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.