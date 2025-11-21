Tijuana venció a Bravos en Play in; se medirá a Tigres en Liguilla.

ESPN

Xolos se convirtió en el séptimo puesto de la clasificación; Bravos tendrá una nueva oportunidad ante Pahuca en el Play in B.

Tijuana aprovechó su condición de local y esta noche dio vuelta a un inicio desfavorable para imponerse 3-1 a FC Juárez y asegurar su lugar en los cuartos de final. Los Bravos, por su parte, tendrán una segunda oportunidad de clasificarse por primera vez entre los ocho mejores.

⚽ Desarrollo del partido

El duelo no fue sencillo para Tijuana, que recibió el primer golpe apenas al minuto 11, cuando Óscar Estupiñán conectó un certero cabezazo tras un servicio de Alejandro Mayorga. Sin embargo, al 31’, Mourad El Ghezouani aprovechó su regreso a la titularidad y empató el partido con un remate preciso.

El encuentro se inclinó definitivamente en la segunda mitad. La expulsión de Alejandro Mayorga al 53’ por detener un contragolpe dejó a FC Juárez con un hombre menos. Minutos después, una mano de Homer Martínez abrió la puerta para la remontada tijuanense. Gilberto Mora ejecutó el penal con gran categoría, definiendo “a lo Panenka”.

Para cerrar el triunfo, Ezequiel Bullaude marcó el tercer tanto en tiempo agregado. Con ello, Tijuana avanza a cuartos de final, mientras que FC Juárez buscará otra oportunidad enfrentando a Pachuca el fin de semana.

🎖️ Héroe del partido

Gilberto Mora volvió a tomar el mando del equipo y se notó su regreso a la actividad con Tijuana. Tuvo un disparo de larga distancia al final del primer tiempo que estuvo cerca de convertirse en gol y, en la segunda mitad, convirtió el penal ‘a lo Panenka’ para concretar la remontada.

⏱ Momento que cambió el partido

Cuando el encuentro estaba parejo, Alejandro Mayorga recibió expulsión al minuto 53 por frenar un mano a mano de Ramiro Árciga. Con uno menos, FC Juárez se fue abajo en el marcador tres minutos después y no logró reponerse jugando en inferioridad numérica.

⭐ Gilberto Mora regresa en rol estelar

Gilberto Mora se había perdido los últimos partidos de la temporada regular con Tijuana por una fractura en la mano. Volvió a la actividad con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA y en este Play in volvió a jugar con Tijuana, siendo titular y anotando el gol que definió la remontada, confirmando su papel clave en el torneo para el equipo fronterizo.

📉 FC Juárez con mala racha en fase final

FC Juárez disputa su tercera fase final desde que ascendió a la Liga MX hace seis años y acumula su tercera derrota consecutiva. En el Apertura 2022 perdió goleado ante Toluca en repechaje, el torneo pasado cayó en penales frente a Pumas y ahora cayó ante Tijuana. Bravos tendrán una nueva oportunidad el domingo para lograr su primera victoria en una fase final.