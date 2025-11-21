Atenderá Municipio cuatro zonas con bacheo este viernes 21 de noviembre.

Se han atendido más de 60 mil baches en lo que va del 2025.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, realizará trabajos de bacheo este viernes 21 de noviembre, mediante el programa emergente en calles de la colonia Acequias de Tabalaopa así como en las avenidas Quinta Real, Tecnológico y en el seccional de El Sauz.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que se realizarán por la mañana.

Cabe señalar que desde el inicio del programa emergente el pasado 7 de julio, y hasta el jueves 20 de noviembre, se han atendido 42 mil 060 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se han solucionado 60 mil 754.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.