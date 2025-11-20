Lleva DIF Municipal conferencia “La otra cara del internet”

Para prevenir a niñas, niños, adolescentes y padres de familia sobre los peligros de navegar en internet, el DIF Municipal llevó a cabo la conferencia “La Otra Cara del Internet”, impartida por el especialista en ciberseguridad Andy Torres, del colectivo DLR.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, se realizó esta actividad forma parte de una estrategia integral para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.

Dicha conferencia surgió de una necesidad identificada durante diversas actividades comunitarias, donde madres, padres y docentes expresaron no contar con herramientas suficientes para reconocer señales de abuso o actuar adecuadamente ante situaciones de riesgo.

Liliana Herrera, directora general del DIF Municipal, destacó la importancia de involucrarse activamente en la vida digital de niñas, niños y adolescentes. “Hagan del diálogo sobre internet una costumbre diaria, interésese por sus redes sociales, por sus juegos, por sus streamers favoritos, ya que entender su mundo es la mejor manera de protegerlo. La tecnología nos separa, pero la comunicación nos une”, señaló.

Por su parte, Andy Torres resaltó la relevancia de generar vínculos de confianza entre padres e hijos para conocer qué hacen en internet y así evitar que sean presa de depredadores o puedan caer en diferentes tipos de abuso. Su ponencia permitió visibilizar los riesgos más comunes, así como las medidas que pueden adoptarse dentro y fuera del hogar para reducirlos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con los derechos de la niñez y la protección integral para promover una comunidad más informada, empática y participativa.