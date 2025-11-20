Listo el Repechaje de la UEFA para el Mundial

fuente: adrenalina

Quedaron definidas los partidos y llaves para el Repechaje de la UEFA, donde participan 16 selecciones en busca de cuatro boletos para el Mundial 2026. El sorteo en Zúrich también definió al anfitrión de cada final.

Los doce segundos de cada grupo de la eliminatoria de la UEFA quedaron encuadrados en los bombos del 1 al 3 y fueron cabezas de serie según el ranking mundial de la FIFA, mientras que los cuatro equipos que avanzaron a través de la Liga de las Naciones de la UEFA quedaron encuadrados en el bombo 4.

ASÍ SE JUGARÁ EL REPECHAJE DE LA UEFA PARA EL MUNDIAL 2026:

LLAVE A

Semifinal 1: Italia vs Irlanda del Norte

Semifinal 2: Gales vs Bosnia y Herzegovina

Final: SF1 vs. SF2 (local)

LLAVE B

Semifinal 3: Ucrania vs Suecia

Semifinal 4: Polonia vs Albania

Final: SF3 (local) vs. SF4

LLAVE C

Semifinal 5: Turquía vs Rumania

Semifinal 6: Eslovaquia vs Kosovo

Final: SF5 vs. SF6 (local)

LLAVE D

Semifinal 7: Dinamarca vs Macedonia del Norte

Semifinal 8: República Checa vs Irlanda

Final: SF7 vs. SF8 (local)

¿CUÁNDO SE JUEGAN LOS PARTIDOS DEL REPECHAJE DE LA UEFA?

– 26 de marzo / semifinales.

– 31 de marzo / finales.

Italia ya se perdió los dos Mundiales pasados y si no quiere sumar un triplete, deberá primero vencer a Irlanda del Norte para después ganar su final.

Dinamarca perdió su boleto directo hace unos días, tras un final agónico contra Escocia en la última jornada europea. Los ‘Vikingos Rojos’ han disputado de forma consecutiva las dos últimas ediciones del Mundial.

Por su parte, República Checa e Irlanda sueñan con volver a un Mundial. La última participación de los checos se dio en 2006, mientras que los irlandeses en 2002.