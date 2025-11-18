Blindan la Capital tras hechos violentos en Parral

El director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio César Salas, informó que los 350 elementos que participaron en el operativo por el Buen Fin, fueron reubicados al sur de la ciudad, luego de una coordinación directa entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ayuntamiento, a raíz de los hechos de violencia registrados en el municipio de Hidalgo del Parral, donde siete personas fueron asesinadas.



Salas detalló que la decisión se tomó tras recibir información operativa de la Fiscalía sobre el contexto de riesgo en la zona sur del estado. Con esos datos, se determinó reforzar la presencia policial en áreas consideradas prioritarias del municipio.

“Ese día, en específico, me comuniqué con el fiscal Francisco Sáenz; estuve en comunicación con él”, explicó el jefe de la corporación, quien añadió que consultó el ajuste del despliegue con el alcalde y que la Fiscalía aportó elementos clave para definir la estrategia. Él también me ayudó en el tema de reflexión, porque yo no tengo mucha información de aquellas zonas; me compartió”.

Como resultado, la DSPM reubicó unidades y estableció un canal de comunicación permanente con la agencia investigadora. “Nosotros vamos a estar al pendiente y colaborando con la Fiscalía en todo lo que vayan a necesitar”, señaló Salas, al destacar que cuentan con apoyo tecnológico y del Gobierno del Estado para fortalecer las labores de investigación y vigilancia.