“Vengo del campo y voy a defenderlo”: Mario Vázquez llama a frenar Ley de Aguas

Durante una reunión con productores ganaderos y agricultores de la región de Soto Máynez en Namiquipa, el Senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, reafirmó su compromiso de defender al campo chihuahuense ante lo que calificó como nuevas amenazas derivadas de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas.

Como integrante de la Comisión de Recursos Hídricos, señaló que en el centro del país existe un profundo desconocimiento sobre las particularidades del norte. “Ahí he escuchado tontería y media respecto al uso del agua. En el centro de México no entienden que las regiones del país son distintas, que las necesidades son distintas, que las culturas y las visiones de los productores son distintos al sur del país”, dijo, y recordó que, pese a las condiciones adversas, Chihuahua se ha consolidado como líder nacional en producción agrícola como el maíz amarillo, frijol, chile jalapeño y nuez.

Sobre la nueva reforma en materia de aguas, advirtió que se suma a una serie de decisiones centralistas que ya han afectado al país. “Recordemos reformas como la Ley de Amparo, la Reforma Judicial, la desaparición de órganos autónomos. Nada de lo que planteaba la sociedad se tomó en cuenta. Ahora con la reforma a la Ley de Aguas nos dicen que habrá consultas, pero no podemos confiar en eso”.

Vázquez señaló que la única vía para frenar estas imposiciones ha sido la movilización social, citando el reciente caso del magisterio que logró detener una reforma a la Ley del ISSSTE. En ese sentido, hizo un llamado directo a los productores: “Tenemos que manifestarnos y presionar a los legisladores de Morena para que no voten esta Ley de Aguas. Estoy listo para ello, soy gente de lucha”.

Afirmó que lo que más daña al campo es la falta de certeza y acusó al gobierno federal de agravar la crisis: “Hoy el campo tiene incertidumbre en precios, insumos, combustible, y ahora también en el tema del agua. ¿Qué quieren entonces? Pregonan soberanía alimentaria, pero miren lo que tenemos. El campo ha estado abandonado desde hace tiempo, pero ahora lo está más que nunca”.

Finalmente reprochó la falta de acción de los demás senadores por Chihuahua: “Yo soy uno de cuatro senadores, y de los otros tres ninguno ha puesto el grito en el cielo por esta nueva ley o por solucionar un problema acá. Incluso lo tienen prohibido tanto diputados como senadores de Morena”.

Vázquez recordó su origen campesino y su experiencia directa en la lucha del sector. “Yo soy del campo, acá de Bachíniva. Nos tocó estar en la lucha juntos. Esa es mi trayectoria y ahora estoy obligado, como senador de la República, representante de ustedes, a dar esta lucha”, afirmó, y reiteró que continuará encabezando la defensa del campo chihuahuense, llamando a la unidad del sector para frenar cualquier intento de vulnerar sus derechos y su futuro.