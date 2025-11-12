Reitera IMPAS uso de la Línea de Atención en Crisis del IMPAS para pedir ayuda por depresión

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), recuerda a la ciudadanía que la Línea de Atención en Crisis está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para brindar apoyo psicológico inmediato, orientación emocional y contención profesional a quienes enfrentan momentos de angustia, ansiedad, tristeza profunda o pensamientos de autolesión.

Este servicio municipal es gratuito, confidencial y atendido por psicólogos capacitados, listos para escuchar y ofrecer acompañamiento en situaciones de emergencia emocional. A través de la llamada, las personas pueden recibir primeros auxilios psicológicos, orientación sobre cómo manejar una crisis o ser canalizadas a atención terapéutica especializada.

Por otro lado, el IMPAS informa qué señales son una alerta para identificar la depresión como el cansancio constante, aislamiento, pérdida de sentido o sentirse solo, incluso cuando se está acompañado.

Reconocer estos factores de riesgo a tiempo puede cambiar una historia, y pedir ayuda no es rendirse, es reivindicar el derecho a estar bien, ya que hablar de lo que se siente puede salvar vidas.

Por su parte, el IMPAS recomienda formar redes de apoyo de amigos, familia, comunidad junto con la atención profesional, lo cual puede ser un puente hacia la recuperación emocional.

Asimismo, pone a disposición de las familias los servicios de terapia psicológica y acompañamiento emocional, tanto de manera personalizada como en grupos terapéuticos, para lo cual puedes agendar cita al número 072, en las extensiones 2259, 2260 o 2261.