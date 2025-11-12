Lleva Municipio el arte a nuevos espacios, inaugura exposición “Tres Tristes Tintas” en el Aeropuerto

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, inauguró la exposición “Tres Tristes Tintas” de Maloquio Press en la sala de abordar del Aeropuerto Internacional “Gral. Roberto Fierro Villalobos”, que permanecerá abierta al público viajero hasta el 22 de enero de 2026.

La inauguración reunió a autoridades municipales, artistas participantes y comunidad cultural, quienes celebraron la llegada de esta muestra a un espacio que cada día recibe a miles de pasajeras y pasajeros.

La directora del Instituto de Cultura, Fernanda Bencomo, destacó que este programa busca llevar el arte a cada rincón de la ciudad, y agradeció al alcalde Marco Bonilla y al Gobierno Municipal por impulsar iniciativas que fortalecen el acceso a la cultura en espacios no convencionales.

“Tres Tristes Tintas” es una exposición única que reúne el talento de 23 artistas chihuahuenses, quienes colaboraron durante un año con Maloquio Press para producir ilustraciones en impresión risográfica, una técnica que fusiona procesos analógicos y digitales para crear imágenes vibrantes, llenas de color y textura.

El montaje genera un impacto visual que recuerda a la serigrafía tradicional, pero con un lenguaje contemporáneo que ha convertido a la risografía en una herramienta clave dentro de la ilustración actual. Maloquio Press es pionero en esta técnica en el norte del país y cuenta con la única máquina de doble tambor en la región, lo que permite tirajes de alta calidad para artistas locales.

Con la llegada de esta exposición al aeropuerto, el Instituto de Cultura reafirma su compromiso de acercar el arte a la ciudadanía y de acompañar a las y los viajeros con experiencias culturales que enriquecen su paso por Chihuahua.

La exhibición ya está disponible y concluirá el 22 de enero de 2026 en la sala de abordar del Aeropuerto. El Gobierno Municipal invita a todas y todos los pasajeros a disfrutar de esta propuesta visual que celebra la creatividad chihuahuense en un entorno dinámico y accesible.