Celebra DIF Municipal el 25 aniversario de Grutas Nombre de Dios con entrada 2×1

El Gobierno Municipal, a través del DIF, invita a la ciudadanía en general a celebrar el 25° aniversario de las Grutas Nombre de Dios, este próximo domingo 26 de octubre, en un evento familiar que tendrá lugar en este emblemático espacio de 10:00 am a 4:00 pm.

Como parte del festejo, se ofrecerá entrada 2×1, además de diversas actividades y sorpresas para todas las familias, con el objetivo de continuar promoviendo la convivencia y el disfrute de los espacios naturales de la ciudad.

Las Grutas Nombre de Dios fueron inauguradas al público en el año 2000, luego de un proceso de acondicionamiento que incluyó la instalación de caminos seguros, barandales y un sistema de iluminación LED, lo que permitió hacer accesible este impresionante atractivo natural.

Desde entonces, miles de visitantes locales, nacionales y extranjeros han recorrido sus formaciones rocosas milenarias, que datan de más de 5 millones de años. Tan solo el año pasado, más de 62 mil personas visitaron este espacio.

Se invita a las y los asistentes a llevar ropa y calzado cómodo, y seguir las recomendaciones de seguridad para el ingreso a las grutas. El uso de casco protector es obligatorio y será proporcionado en el lugar.

Por razones de seguridad, el acceso está permitido a niñas y niños a partir de los 6 años de edad, siempre y cuando el casco se ajuste correctamente. Asimismo, se recomienda consultar previamente con un médico en caso de padecer alguna condición de salud, como presión arterial baja.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el cuidado, promoción y acceso responsable al patrimonio natural de la ciudad.