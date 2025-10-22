Aclara Bonilla que actualización catastral no implica alza en el predial

El alcalde Marco Bonilla aclaró que la reciente aprobación de la actualización de la tabla de valores catastrales no significa un incremento en el impuesto predial para los ciudadanos.

Explicó que la medida tiene como objetivo actualizar la base gravable es decir, el valor de los terrenos e inmuebles, pero sin afectar el bolsillo de las familias chihuahuenses.

Bonilla reiteró su compromiso de mantener el impuesto predial por debajo del nivel de inflación durante su administración y subrayó que los ajustes se aplican principalmente en nuevas zonas habitacionales o en terrenos que anteriormente eran rústicos y ahora se desarrollan para vivienda.