Reconoce Arturo Zubía el esfuerzo de personas en proceso de rehabilitación en la clínica Proyecto Vida Nueva.

Jiménez, Chih.- El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Zubía, Fernández visitó las instalaciones de la clínica Proyecto Vida Nueva, un espacio dedicado a la atención y rehabilitación de personas con problemas de adicciones, donde pudo convivir y dialogar con quienes buscan reintegrarse a la vida familiar y social.

Durante su recorrido, el legislador expresó su reconocimiento a los internos por el esfuerzo y la voluntad que demuestran día a día en su proceso de recuperación.

“Me siento muy contento de haber conocido a todas las personas que están aquí, luchando por su rehabilitación y su reintegración a la vida normal. Créanme que soy testigo de que lo están logrando”, señaló Zubía Fernández.

Además de la visita, el diputado llevó apoyos consistentes en despensas, cobijas y colchonetas, como una muestra de solidaridad y respaldo a quienes enfrentan con determinación esta etapa de cambio y crecimiento personal.

Zubía Fernández destacó la importancia de fortalecer los programas de prevención y rehabilitación de adicciones, así como el acompañamiento psicológico y social que brindan instituciones como Proyecto Vida Nueva, las cuales —dijo— desempeñan una labor invaluable en la reconstrucción del tejido social.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que promuevan la salud, la reintegración y las segundas oportunidades para las y los chihuahuenses.