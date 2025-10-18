Operativo “24 Horas en tu barrio” de la Policía Municipal realizó 16 detenciones en la colonia Santa Cecilia.

Un total de 16 detenciones en la colonia Santa Cecilia, fue el resultado del operativo “24 Horas en tu barrio”, a cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), mediante el cual se busca generar un vínculo entre ciudadanos y autoridades para conocer las necesidades prioritarias que demanda la comunidad en la zona.

Durante 24 horas consecutivas, agentes municipales mantuvieron presencia constante, con el despliegue de unidades en patrullajes preventivos y reacción, entrevistas ciudadanas y una reunión vecinal para concluir con la opinión y el sentir de las y los vecinos.

Los agentes de la Policía Municipal recorrieron, calles, parques y comercios, se realizaron 185 entrevistas con las que pudieron detectar puntos con mayor incidencia según el sentir de los ciudadanos y fue complementando con los reportes de la autoridad, por ello se trabajó en acciones que traigan mayor seguridad y confianza a las familias basadas en los reportes que surgen tras la dinámica.

De manera preventiva los elementos que participaron en la reunión vecinal, recordaron las opciones que permiten tener una comunicación directa y estrecha con la policía, como la línea 9-1-1, Red Vecinal, Marca el Cambio o Yo Segura.

La Policía Municipal reafirma su compromiso de actuar de forma inmediata ante conductas que alteren el orden, buscando entornos más seguros para todas y todos, bajo la encomienda del alcalde Marco Bonilla y supervisión del Comisario Julio César Salas.