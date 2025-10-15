Apoya Kenia Os a Belinda en su demanda contra Lupillo Rivera

Fuente: Infobae

La reacción de Kenia Os ante la reciente decisión de Belinda de interponer medidas legales contra Lupillo Rivera por violencia digital ha puesto en primer plano el debate sobre la defensa de la privacidad y la dignidad de las mujeres en la industria musical.

Durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, la intérprete expresó su admiración por la actitud de su colega, destacando la importancia de que las mujeres alcen la voz frente a situaciones de injusticia.

La controversia surgió luego de que Lupillo Rivera revelara detalles de un supuesto romance con Belinda en su libro “Tragos amargos”, lo que motivó a la cantante a solicitar legalmente que el artista dejara de referirse a su vida privada.

Kenia Os celebró esta determinación, señalando: “Me encanta que ella alce la voz, que se defienda, que no se quede callada porque creo que a veces es muy injusto todos los chismes y cosas que se les dice a las mujeres, siempre se nos está poniendo en chismes con tal persona, con otra persona y me encanta que alzó la voz y dijo ‘paren, hasta aquí’”.

En su intervención, Kenia Os también cuestionó el interés público sobre la vida personal de Belinda, subrayando que la artista tiene pleno derecho a decidir sobre sus relaciones y a disfrutar de su soltería sin ser objeto de especulaciones.