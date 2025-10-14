Exhorta Ismael Pérez Pavía a la Federación para que brinde atención urgente a la crisis del campo mexicano

Ante el deterioro económico y productivo que enfrentan los agricultores del país, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Ismael Pérez Pavía, presentó un exhorto para que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), atienda de manera inmediata la crisis agropecuaria y convoque a un Acuerdo Nacional para el rescate del campo.

El legislador explicó que el colapso de los precios de granos básicos como maíz, trigo, sorgo, arroz y frijol, sumado a la falta de financiamiento y apoyos federales, mantiene al sector en una situación crítica. A esto se agrega la sequía prolongada que ha reducido la superficie cultivable en Chihuahua y otros estados, afectando la producción y generando pérdidas económicas para miles de familias rurales.

Pérez Pavía destacó que la desaparición de instituciones como la Financiera Nacional de Desarrollo y el abandono de programas de apoyo han dejado a los productores sin crédito ni respaldo ante la inflación y el incremento de costos. “El campo no puede esperar más. Los productores necesitan soluciones reales, no discursos. Es urgente que el Gobierno Federal escuche y actúe para evitar el colapso del sector agrícola”, señaló el diputado.

Finalmente, el legislador reiteró que la soberanía alimentaria del país depende del fortalecimiento del campo. “México no puede seguir importando lo que antes producía con orgullo. Apoyar al campo es garantizar el futuro de millones de familias y la estabilidad alimentaria nacional”, concluyó Pérez Pavía.