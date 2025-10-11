Promueve DIF Estatal acciones de prevención y autocuidado entre jóvenes del CBTIS 122

El DIF Estatal Chihuahua, a través de la Dirección de Fortalecimiento Familiar, impartió el taller “El cerebro adolescente” a más de 500 estudiantes del CBTIS 122, con el objetivo de fortalecer la reflexión, el autocuidado y la toma de decisiones responsables.

Esta actividad se realizó como parte del Programa de Fomento a la Salud (Fomalasa), y forma parte de las acciones de la campaña “Cuenta Conmigo, Tu Familia es Primero”, estrategia del DIF estatal que promueve la prevención de la violencia, la crianza afectiva y la construcción de entornos seguros y saludables para niñas, niños, jóvenes y adolescentes.

Durante el taller, las y los asistentes aprendieron sobre los cambios neuronales propios de la adolescencia y cómo estos influyen en su comportamiento, emociones y toma de decisiones.

También, se abordaron temas de prevención de riesgos digitales, como el sexting y el grooming, con el fin de impulsar la responsabilidad en el uso de la tecnología y la importancia de establecer límites personales y digitales.