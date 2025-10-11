Anuncia Bowí cierre temporal de Estación Santa Rita y Quinta Gameros por carrera pedestre

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que el próximo domingo 12 de octubre, se llevará a cabo el cierre temporal de las estaciones Santa Rita (únicamente sentido sur a norte) y Quinta Gameros, de 7:00 a 10:00 a.m., con motivo de la carrera pedestre de los trabajadores del CTM.

Durante este periodo, en sentido norte a sur, solo estará disponible la estación Santa Rita mediante un acceso.

En cuanto al servicio de transporte Bowí, este realizará un recorrido alterno, el cual llegará hasta la estación Sagrado Corazón, donde girará hacia la calle 20 de Noviembre, para posteriormente reincorporarse por avenida Independencia a su ruta habitual.

Se recomienda a los pasajeros tomar precauciones y anticipar sus traslados ante estas medidas temporales.