“Desabasto para el pueblo, contratos millonarios para los aliados de Morena”: Jorge Soto

El diputado Jorge Soto, del Partido Acción Nacional, expuso que el desabasto de medicamentos en México no es un accidente, sino consecuencia directa de las malas decisiones del gobierno de Morena.

“Lo crearon ellos y tienen ya siete años sin poder resolverlo”, señaló, al recordar que la sustitución del Seguro Popular por el Insabi, y luego por el IMSS-Bienestar, solo cambió los nombres, no los resultados.

Soto advirtió que mientras más de 40 millones de mexicanos no tiene acceso a servicios de salud, políticos de Morena hacen fortunas vendiéndole medicamentos e insumos médicos al propio gobierno, entre ellos, el senador Carlos Lomelí Bolaños, quien ha obtenido contratos millonarios a través de empresas farmacéuticas vinculadas a él, como Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud) y Laboratorios Solfran.

“El problema no es solo el desabasto, sino la impunidad con la que operan los aliados del poder”, acusó Soto, al exigir al gobierno federal frenar los contratos irregulares y garantizar un verdadero abasto nacional.

Finalmente, el legislador chihuahuense reiteró que Chihuahua se mantiene entre los tres estados mejor evaluados en salud, pero advirtió que, sin un cambio de rumbo en la política pública federal, “seguiremos esperando medicinas mientras unos pocos hacen negocio con la enfermedad de los mexicanos”.