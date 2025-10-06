Reparará JMAS Chihuahua línea de drenaje dañada en periférico Lombardo Toledano

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que, este martes 7 de octubre realizará los trabajos de reparación de un tramo de línea de drenaje dañada sobre el periférico Lombardo Toledano, a la altura de la calle Abraham González.

Las maniobras se llevarán a cabo de 8:00 de la mañana a las 8:00 de la noche, tiempo en el cual se cerrarán los dos carriles centrales del periférico.

Se exhorta a quienes transitan por la zona a hacer uso de vías alternas para evitar un posible congestionamiento vial.

La JMAS Chihuahua llama a los automovilistas a respetar en todo momento los señalamientos que se colocarán en el área, así como a conducir con precaución para evitar accidentes.