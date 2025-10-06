HomeFarandulaConcluye con gran éxito FICUU Urbano 2025 en el Centro Histórico de Chihuahua
Farandula

Concluye con gran éxito FICUU Urbano 2025 en el Centro Histórico de Chihuahua

Michelle MtzdestacadoFicuuurbano

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, celebró con gran éxito el FICUU Urbano 2025, que se llevó a cabo los días 4 y 5 de octubre en el Centro Histórico de la ciudad, marcando el inicio del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU 2025).

Alrededor de 7 mil chihuahuenses disfrutaron de un ambiente lleno de arte, música, danza, teatro y muralismo, con la participación de 26 artistas locales seleccionados a través de la convocatoria lanzada en septiembre. Los distintos escenarios distribuidos por las calles Libertad, Victoria y Quinta se convirtieron en puntos de encuentro donde el público pudo apreciar el talento urbano y la creatividad que caracteriza a los artistas de Chihuahua Capital.

Con esta primera etapa, el FICUU refrenda su compromiso de impulsar el talento local y ofrecer espacios de expresión para las y los creadores chihuahuenses, acercando el arte a la ciudadanía en un entorno abierto, accesible y gratuito.

El festival apenas comienza, y continuará con su programación a partir del 9 de octubre en El Palomar, donde se presentarán grandes espectáculos musicales:

• 9 de octubre: Orquesta Anime
• 10 de octubre: Mentiras, el Musical en Concierto
• 11 de octubre: William Close & The Earth Harp Collective
• 12 de octubre: Alejandro Sanz en concierto (Plaza del Ángel)

Todos los eventos son totalmente gratuitos y abiertos al público. Para consultar la cartelera completa y conocer los horarios y sedes de los próximos eventos, se invita a seguir las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua y del Gobierno Municipal de Chihuahua.

Tags :destacadoFicuuurbano