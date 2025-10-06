Concluye con gran éxito FICUU Urbano 2025 en el Centro Histórico de Chihuahua

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, celebró con gran éxito el FICUU Urbano 2025, que se llevó a cabo los días 4 y 5 de octubre en el Centro Histórico de la ciudad, marcando el inicio del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU 2025).

Alrededor de 7 mil chihuahuenses disfrutaron de un ambiente lleno de arte, música, danza, teatro y muralismo, con la participación de 26 artistas locales seleccionados a través de la convocatoria lanzada en septiembre. Los distintos escenarios distribuidos por las calles Libertad, Victoria y Quinta se convirtieron en puntos de encuentro donde el público pudo apreciar el talento urbano y la creatividad que caracteriza a los artistas de Chihuahua Capital.

Con esta primera etapa, el FICUU refrenda su compromiso de impulsar el talento local y ofrecer espacios de expresión para las y los creadores chihuahuenses, acercando el arte a la ciudadanía en un entorno abierto, accesible y gratuito.

El festival apenas comienza, y continuará con su programación a partir del 9 de octubre en El Palomar, donde se presentarán grandes espectáculos musicales:

• 9 de octubre: Orquesta Anime

• 10 de octubre: Mentiras, el Musical en Concierto

• 11 de octubre: William Close & The Earth Harp Collective

• 12 de octubre: Alejandro Sanz en concierto (Plaza del Ángel)

Todos los eventos son totalmente gratuitos y abiertos al público. Para consultar la cartelera completa y conocer los horarios y sedes de los próximos eventos, se invita a seguir las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua y del Gobierno Municipal de Chihuahua.