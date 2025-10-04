Felicita la organización Nariz Roja al Gobierno de Maru Campos por abasto de medicamentos oncológicos para la niñez.

La organización Nariz Roja A. C. reconoció la labor que desarrolla el Gobierno de Maru Campos, en lo referente a la suficiencia de medicamentos oncológicos para el tratamiento de las niñas y niños chihuahuenses.

“Felicitamos al Gobierno de Chihuahua @MaruCampos_G por su buena gestión con el abasto de medicamentos oncológicos para niños. Ayer pudimos constatar que cuentan con todas las claves y estas son de buena calidad por su referente de producto”, publicó la asociación en su cuenta de X.

Además destacó el desempeño del secretario de Salud estatal en la entidad, por el trabajo realizado en ese sentido: “Gran trabajo del secretario de Salud, Gilberto Baeza y su equipo”.

A través de un video, Alejandro Barbosa, presidente de la asociación, reconoció el trabajo de la mandataria estatal y de la comunidad chihuahuense, que “hace que el milagro suceda”.

“Tuve la oportunidad de entrar al Hospital Infantil de Especialidades, entrar a la farmacia y darme cuenta de que aquí en Chihuahua sí hay medicamentos oncológicos, están todas las claves”, expresó.

Destacó que se trata de claves de buena calidad y de buenas marcas para los niños: “A diferencia de otros estados de la república, donde desafortunadamente se vive desbasto de medicamentos oncológicos y también en muchos casos, de antibióticos”.

Nariz Roja A. C. es una organización sin fines de lucro que desde hace 13 años, apoya a pacientes con cáncer de escasos recursos con servicios gratuitos como albergue, comedor, servicios educativos, apoyo con medicamentos, estudios médicos especializados y pelucas oncológicas, entro otros.

Colabora también con asistencia material, económica, estancia, psicológica, acompañamiento y juego en hospitales, donación de sangre y/o plaquetas a pacientes con cáncer de escasos recursos y a sus familias, para mejorar su calidad de vida y recuperar su salud.

También respaldan a hospitales con infraestructura para mejorar los servicios que ofrece, para que cada persona tenga una atención integral de su enfermedad, así como un trato digno, humano y profesional.