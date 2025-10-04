Diputado Arturo Zubía Fernández impulsa el uso de insectos benéficos en apoyo a productores locales.

Camargo, Chih.- En un esfuerzo por fortalecer las prácticas agrícolas sustentables y apoyar a los productores de la región, el diputado Arturo Zubía Fernández realizó la entrega de insectos benéficos a 40 productores de nogal en su oficina de enlace.

Esta iniciativa tiene como objetivo promover el control biológico de plagas mediante el uso de organismos vivos que contribuyen al equilibrio ecológico en los cultivos, reduciendo la dependencia de agroquímicos y favoreciendo una agricultura más responsable con el medio ambiente.

Durante la entrega, el diputado Zubía Fernández reafirmó su compromiso con el desarrollo rural y la innovación en el campo chihuahuense:

“Nuestro deber es impulsar soluciones que beneficien directamente a quienes trabajan la tierra. Estos insectos son aliados naturales que ayudan a proteger los cultivos sin dañar el entorno.”

Los productores beneficiados expresaron su agradecimiento, destacando la importancia de contar con herramientas que les permitan mejorar sus prácticas agrícolas, incrementar la productividad y cuidar la salud de sus comunidades.