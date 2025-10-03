Presenta “Alas y Raíces” agenda de actividades del mes de octubre del Punto de Lectura “La Casa en el Árbol”.

La Secretaría de Cultura, a través del programa “Alas y Raíces” invita a padres de familia y tutores, a inscribir a niñas y niños de 6 años en adelante en las actividades de octubre del Punto de Lectura “La Casa en el Árbol”.

Las actividades se realizarán todos los viernes y son impartidas por la tallerista Angélica Lerma, donde los menores de edad encontrarán un espacio en el que la lectura y el juego se unen.

Este viernes 3 de octubre en punto de las 17:00 horas se imparte el taller “Naturaleza, juegos y tres versos”, seguido de “En el norte las quesadillas son de queso”, que se realizará el 10 en el mismo horario.

El viernes 17 a las 17:00 horas se presentará “En sus marcas, listos y pies ligeros”.

Para el 24 de octubre a las 16:00 horas, Angélica Lerma compartirá “Sekoli y Alegría…”, seguido del artista Raúl Enríquez, quien a las 17 horas imparte el taller de Clown Físico “Expresión sin Palabras”.

Las actividades son gratuitas, por lo que se pone a disposición el teléfono (614) 426-74-29 para inscripciones, de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

Los talleres se impartirán en el Centro de Desarrollo Cultural Infantil, en avenida División del Norte y Calle 29, número 2900, en la colonia Altavista de la ciudad de Chihuahua.

Para mayores informes sobre la agenda cultural para bebés, niñas, niños y adolescentes que ofrece el programa “Alas y Raíces”, se recomienda visitar las redes sociales del mismo, así como las de la Secretaría de Cultura.