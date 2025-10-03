Invita DIF Municipal a integrarse a actividades y servicios en Centros Comunitarios y CEDEFAM

El Gobierno Municipal, a través del DIF, invita a la ciudadanía en general a formar parte de los centros comunitarios y Centros de Desarrollo Familiar (CEDEFAM), espacios diseñados para fomentar la participación activa de las familias con actividades culturales, deportivas, recreativas y de atención integral.

Existen 42 centros comunitarios y seis CEDEFAM, distribuidos en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de brindar a la comunidad opciones accesibles para el desarrollo personal y familiar.

Además de los talleres y actividades, estos centros ofrecen servicios de atención médica integral, asesoría para emprendedores y apoyos sociales, con el fin de fortalecer las capacidades de las y los usuarios en distintos ámbitos de su vida cotidiana.

El DIF Municipal exhorta a las y los interesados a acudir al centro más cercano a su colonia para conocer los servicios y sumarse a las actividades. Para mayor información, pueden comunicarse al 614-200-48-00, extensión 2282, en un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 am a 3:00 pm, con el personal de Centros Comunitarios del DIF Municipal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de brindar espacios dignos y accesibles para el desarrollo integral de las familias chihuahuenses.