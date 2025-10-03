Gobierno Municipal atiende de manera inmediata inquietudes de Antorcha Campesina

La Secretaría del Ayuntamiento, informa que fueron atendidas de manera inmediata las inquietudes planteadas por integrantes de la agrupación Antorcha Campesina, en una reunión de trabajo realizada este mismo día.

El encuentro estuvo encabezado por el subsecretario del Ayuntamiento, Edgar Olivas, con la participación de autoridades de Catastro y de la Subdirección de Propiedad Inmobiliaria, logrando acuerdos y resultados favorables para los planteamientos expuestos.

Asimismo, se precisa que el Gobierno Municipal ha brindado atención permanente y oportuna a este grupo anteriormente, acompañando sus solicitudes con apertura y responsabilidad. Todas las acciones emprendidas se realizan con base en la ley y el derecho, con el objetivo de encontrar soluciones firmes y dar certeza jurídica a las y los ciudadanos según corresponda.

El compromiso de la administración municipal es mantener un diálogo cercano con todas las agrupaciones sociales, trabajando de manera coordinada para dar respuesta a sus necesidades, siempre privilegiando la legalidad y el bienestar de la comunidad.