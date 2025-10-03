Exhorta bomberos a tomar medidas preventivas por aparición de animales ponzoñosos

Con la entrada del otoño, el cambio de temperaturas y la presencia de las lluvias, el Heroico Cuerpo de Bomberos pide a la ciudadanía extremar precauciones con animales rastreros y/o ponzoñosos que suelen ingresar a los hogares en busca de refugio.

Algunos animales como serpientes, arácnidos, ratones y otros insectos, buscan refugiarse en el interior de los domicilios por ello es importante que se tome encuentra las siguientes recomendaciones ya que algunos de ellos pueden ser peligrosos para los humanos o incluso mascotas, como víboras de cascabel, la araña violinista, viudas negras o alacranes.

Por tal motivo los bomberos exhortan a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones:

• Mantener limpias todas las áreas de la casa, debajo de las camas y sillones, en esquinas y rincones.

• Fumigar constantemente

• Evitar la acumulación de basuras, escombros o muebles viejos en los patios o pasillos.

• Mantener las puertas cerradas e instalar guardapolvos

• Tener precauciones al jugar y realizar actividades en patios o jardines.

• De igual manera informaron que ante cualquier eventualidad

Finalmente, los bomberos destacaron que, en el caso de animales silvestres o especies protegidas hay que ponerse a salvo y llamar de inmediato a la línea de emergencia 9-1-1 para reportar el avistamiento y ellos se encargaran de asegurarlo y devolverlo a su habitad.