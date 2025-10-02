Olson destaca importancia de maximizar inversiones para el desarrollo de Juárez.

Chihuahua, Chih.- El diputado local Carlos Olson, presidente de la Comisión de Economía del Congreso del Estado, acudió a Ciudad Juárez para participar en la mesa de análisis sobre inversión y desarrollo económico, donde se reunieron representantes de los sectores público y privado.

Durante el encuentro, Olson subrayó que Juárez es motor económico del estado y del país, pero que enfrenta grandes retos en materia de competitividad e infraestructura. “Si queremos que Chihuahua siga creciendo, tenemos que garantizar que cada peso invertido en Juárez se traduzca en más empleos, más oportunidades y más infraestructura para el bien de las familias”, señaló.

El legislador reconoció el esfuerzo conjunto de empresarios, cámaras y autoridades locales, y refrendó su compromiso de impulsar desde el Congreso un marco legal que dé certeza a la inversión, promueva la innovación y fortalezca el papel de Juárez como polo estratégico de desarrollo.